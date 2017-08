Lehre auf der Donau: Vom Matrosen zum Kapitän

"Es war immer mein Traum Kapitän zu werden", erzählt Mathias. Er ist 29 Jahre alt und bereits seit fünf Jahren als Kapitän auf der Donau unterwegs. Vier goldene Streifen zieren die Schulterklappen seiner Uniform. Umsicht und Aufmerksamkeit sind für ihn Voraussetzungen, um diesen Beruf ausüben zu können und natürlich die Liebe zur Arbeit am Wasser.

LEHRSTELLEN FÜR BURSCHEN UND MÄDCHEN

Die DDSG - zur Hälfte im Eigentum der Wien Holding - verfügt über sechs Personenschiffe mit denen jährlich mehr als 300.000 Passagiere befördert werden. Jedes Jahr stehen interessierten Burschen und Mädchen fünf Lehrplätze bei der DDSG Blue Danube zur Verfügung. Um den Traumberuf Kapitän ausüben zu können, muss man im ersten Schritt die dreijährige Lehrlingsausbildung "Binnenschifffahrt" absolvieren und ist nach bestandener Lehrabschlussprüfung offiziell Bootsmann bzw. Bootsfrau. Die Karriereleiter zum Kapitän führt danach über die Ausbildung zum Zahlmeister sowie zum Steuermann. Wer das Mindestalter von 21 Jahren erreicht hat, darf sich für das Kapitänspatent anmelden.

Foto: DDSG Blue Danube

UNTERWEGS AUF DER DONAU

Kapitän Mathias tritt seinen Dienst diesmal auf der MS Blue Danube an, das Schiff startet von der Anlegestelle Wien- Schwedenplatz. Als Ablösekapitän fährt Mathias mit allen Schiffen der DDSG und verfügt somit über besonders hohe Erfahrung. Mittlerweile erklärt er den Lehrlingen, die später in seine Fußstapfen treten wollen, wie das sichere Manövrieren eines Schiffes funktioniert.

Dabei gilt es, immer alles im Auge zu behalten: "Wir fahren stets auf Sicht. Der Donaukanal ist nicht breit und auf der Donau sind wir immer wieder mit starkem Wind und bei Hochwasser auch mit Treibgut konfrontiert. Dazu gehören ganze Baumstämme, die oft leicht unter der Wasseroberfläche treiben und dementsprechend schwer zu sichten sind. Eine Kollision könnte unseren Propeller beschädigen", erzählt der Wiener aus seinem Berufsalltag.

Foto: DDSG Blue Danube

ALLTAG ALS LEHRLING

Die Lehrlinge Andreas und Beatrice lassen sich davon nicht einschüchtern. Sie befinden sich im zweiten Lehrjahr und haben den Kapitänsberuf zum Ziel. Tagtäglich in einem Büro zu arbeiten kam für die beiden jungen Wiener nicht in Frage. "Einen reinen Bürojob hätte ich nie ausgehalten. Die Arbeit am Schiff ist dafür sehr abwechslungsreich", sagt der 20- jährige Andreas. An Bord der MS Blue Danube erproben Andreas und Beatrice ihr Wissen aus der Berufsschule. Dazu gehören neben Schiffstechnik auch Fächer wie Gewässerkunde und Informatik. Besonders spannend ist für die Lehrlinge der Maschinenraum. Hier lernt man in der Praxis die korrekte Handhabung zahlreicher Messinstrumente sowie die Bedienung von Aggregaten. Zudem sind die Lehrlinge für Sicherheit und Ordnung an Bord zuständig, stehen für Fragen der Passagiere zur Verfügung und kümmern sich um die Festmacherleinen.

KOMMUNIKATIVER JOB

"Dass ich täglich mit neuen Menschen plaudern und dabei auf dem Wasser unterwegs sein kann, ist genau das Richtige für mich. Viele denken, dass dieser Job nicht für Frauen geeignet ist, aber das stimmt nicht. Es ist auch körperlich nicht besonders anstrengend", räumt die 18- jährige Beatrice mit einigen Jobklischees auf. "Ich möchte ganz klar Kapitänin werden."

Foto: DDSG Blue Danube

Der Weg zum Kapitän

Lehrausbildung Binnenschiffer / Dauer: 3 Jahre / Lehrabschlussprüfung Ausbildung Zahlmeister/ Zahlmeisterin Ausbildung Steuermann/Steuerfrau Erreichung Mindestalter von 21 Jahren Zulassung zum Kapitänspatent