"Lege Geständnis ab, wenn alle ausgesagt haben"

Beim Prozessauftakt am Mittwoch hatte sich der mutmaßliche Bandenboss über seine Dolmetscherin beschwert. Der Afghane beklagte sich während der Verhandlung mehrmals über die (Nicht- )Verständlichkeit der Paschtunisch- Übersetzerin und forderte einen anderen Dolmetscher. Dieser wurde ihm nun vom Gericht gestellt, so dass mit seiner Einvernahme gleich in der Früh begonnen werden konnte.

Danach wurde er vom Richter mit dem Protokoll aus dem Polizeiverhör nach seiner Verhaftung konfrontiert. In diesem sagte L. im Jahr 2015 aus, dass er Autos gekauft und verkauft hat. Was mit den Fahrzeugen weiter passiert sei, wisse er nicht. Den Todes- Lkw wollte er nicht gekannt haben. Auch damals wollte er kein Geständnis ablegen.

Der Gerichtssaal in Kecskemet Foto: Gabor Agardi

Kannte Boss nur zwei Beteiligte?

Von den vier Hauptangeklagten will L. lediglich zwei gekannt haben, den als Chef der Fahrer in Erscheinung getretene Metodi Ivanov G. und der für den Fuhrpark zuständige bulgarisch- libanesische Doppelstaatsbürger Saleh Kassim H. (52). Mit ihnen habe der 30- jährige Bandenchef lediglich Autogeschäfte unternommen.

Großer Medienandrang im Gerichtssaal Foto: Gabor Agardi

Elf Bandenmitglieder angeklagt

Für den zweiten Prozesstag waren die Einvernahmen des Hauptangeklagten, eines 30- jährigen Afghanen, und seines Stellvertreters, eines gleichaltrigen Bulgaren, geplant. Insgesamt sind elf Bandenmitglieder angeklagt, zehn nahmen auf der Anklagebank Platz, ein Mann war noch auf der Flucht.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Mehr als 1200 Menschen illegal geschleppt

Die Bande hat laut Anklage mehr als 1200 Menschen illegal nach Westeuropa geschleppt. Dabei kassierte allein der Bandenchef mehr als 300.000 Euro. Ab Juni 2015 schmuggelte die Gruppe verstärkt Flüchtlinge von Serbien über Ungarn nach Österreich bzw. Deutschland. 31 solcher Fahrten konnte die Staatsanwaltschaft in Ungarn nachweisen.

Video: Richter verbietet Bandenboss Aussage

Video: APA