Lebensretter Emin (11) "hat alles richtig gemacht"

Der Fluchtweg war verschlossen, als Emin (11) um 23 Uhr wach wurde, nachdem vermutlich ein Defekt am Akku seines Hoverboards - so wie jüngst bei einem Fall in Wien - das Feuer ausgelöst hatte. In seiner Panik rief der Bub seinen Papa an, der in der Voest Nachtschicht hatte: "Papa, ruf die Mama an, es brennt!"

Der Akku von diesem Hoverboard geriet in Brand, das Feuer griff dann auf die Wohnung über. Foto: Thomas Lenger/monatsrevue.at

Dann öffnete der Schüler das Fenster im zweiten Stock und sprang auf die darunter liegende Wiese - die war durch Regen so weich, dass sich der Bub nur den Arm brach. "Ich spürte gar nichts", erzählt Emin, der sofort seine Nachbarin herausklingelte, weil seine Mama nicht auf Rufe und Läuten reagierte - diese rief die Polizei.

Die Einsatzkräfte im völlig ausgebrannten Zimmer. Foto: APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR/foto-kerschi.at

"Sind unglaublich stolz auf Emin"

"Der Vater traf zeitgleich mit den Beamten ein", so Heide Klopf von der Polizei. Der 35- jährige Midhat S. trat die Türe ein, weckte die Mutter (29) von Emin, die mit ihrem jüngsten Sohn (1) entkam.

Emin (11), der sich bei der mutigen Rettung den Arm gebrochen hat, mit seinem stolzen Papa. Foto: Markus Schütz

Trotz des Qualms robbte der Familienvater mit dem Pulli als Mundschutz nochmal in die Wohnung zurück, rettete seine Tochter (12) und auch den neuen Freund (32) seiner Ex- Frau. "Wir sind unglaublich stolz auf Emin, er hat alles richtig gemacht", so sein Papa!

Markus Schütz, Kronen Zeitung