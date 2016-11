Lawinenunglück: Ein Toter, ein Schwerverletzter

Das Unglück ereignete sich auf rund 3000 Metern Seehöhe in der Gurgler- Gruppe im Gemeindegebiet von Sölden in felsdurchsetztem Gebiet. Für einen Verschütteten kam jede Hilfe zu spät, ein weiterer musste mit schwersten Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Die Niederländer befanden sich im Aufstieg, als sich das Schneebrett löste. Die meisten von ihnen konnten sich selbst befreien, kamen mit leichten Verletzungen davon oder blieben unverletzt. Zwei von ihnen fuhren unmittelbar nach dem Lawinenabgang talwärts und alarmierten die Rettungskräfte.

Längere Zeit war unklar geblieben, wie viele Personen betroffen waren. Zu Beginn der Rettungs- und Suchaktion war noch von drei oder vier involvierten Personen ausgegangen worden. Gegen 16 Uhr erklärte die Polizei Sölden, dass keine Personen mehr vermisst würden.