Lastwagen mit Gefahrengut geriet auf A9 in Brand

Ein Gefahrengut- Transporter ist Mittwochmittag auf der Pyhrnautobahn bei St. Pankraz in Oberösterreich in Brand geraten. Laut Polizei ist eine nicht brennbare Substanz ausgelaufen, ein Sachverständiger soll sie aber noch genau analysieren. Die Autobahn war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.