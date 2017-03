Lastwagen blieb in Kärnten unter Brücke stecken

Weil ein Fernfahrer (53) aus der Türkei sich blind auf sein Navigationsgerät verlassen und dabei nicht auf die Durchfahrtshöhe unter der Gailbrücke in Villachgeachtet hatte, nahm seine Fahrt ein abruptes Ende. "Der fast vier Meter hohe Laster blieb am Montagabend unter der dreieinhalb Meter hohen Brücke stecken. Dabei wurden Kanzel und Anhänger beschädigt", so ein Polizist.