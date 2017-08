Landkarte zeigt Südtirol als Teil von Österreich

Die Partei "Süd- Tiroler Freiheit" hat ein "Merkheft" für Schüler vorgestellt, in dem eine Landkarte zu finden ist, die Südtirol innerhalb der österreichischen Staatsgrenzen zeigt. Insgesamt 2000 dieser Merkhefte sollen kostenlos an Schüler in ganz Tirol und Südtirol verteilt werden.