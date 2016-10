Lagerhalle in Niederösterreich stand in Vollbrand

In der Lagerhalle in Furthof in der Gemeinde Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) waren der Feuerwehr zufolge etwa 1500 Kubikmeter Hackgut, Sägespäne und Strohballen zur Pellets- Erzeugung gelagert. Die Ursache des Brandes, der gegen 22 Uhr ausgebrochen war, steht noch nicht fest.

Foto: BFKDO LILIENFELD/CHRISTIAN TEIS

Trotz des raschen Einsatzes der Helfer unter anderem mit Wasserwerfern wurden mehrere Maschinen und ein Lkw sowie der Technik- und der Heizraum stark beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden am Mittwoch an.