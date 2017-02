Lage akut! Nur 2 Notärzte für ganz Wien im Einsatz

Dramatische Ausmaße hat mittlerweile der Mangel an Notärzten in Wien erreicht: So waren am Sonntag statt der vorgesehenen acht lediglich zwei Mediziner im Dienst. Nun schlägt auch Ärztekammer- Präsident Thomas Szekeres Alarm: Man muss "schnell gegensteuern und die Rahmenbedingungen verbessern".