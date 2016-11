Lärmendes Trio legt sich selbst das Handwerk

Beim Eindringen in das Lokal am Frödenplatz machten die Männer nämlich so viel Lärm, dass eine Frau auf sie aufmerksam wurde und die Polizei verständigte. Die Zeugin lieferte der Exekutive gleich eine exzellente Beschreibung der Einbrecher, sodass sich die Streifenbeamten nach der Alarmierung um 22.10 Uhr in der abends wenig belebten Gegend gezielt auf die Suche machen konnten.

Der erste Täter wurde nach etwa 15 Minuten in der nächsten Gasse entdeckt, der zweite nach 20 Minuten in unmittelbarer Nähe. Der dritte Mann türmte ein Stück stadteinwärts in der Neilreichgasse samt Beute im Trolley über einen Maschendrahtzaun. Nachdem er mehrere Aufforderungen, stehen zu bleiben, ignoriert hatte, gab ein Beamter einen Schreckschuss ab.

Daraufhin habe sich der Mann auf den Bauch fallen lassen, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Um 22.36 Uhr "klaubten" ihn die Uniformierten schließlich vom Boden auf. Einbruchswerkzeug und Diebesgut in Form von 502 Euro und sechs alkoholfreien Getränken wurde sichergestellt. Das Trio ist in Haft.