Ladung verloren: 10.000 Bierflaschen zerschellt

Promillehaltige "Fahrbahnwäsche" in der Nacht auf Freitag im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf: Ein Sattelschlepper verlor in Horitschon in einer Kurve einen Teil seiner Ladung, 10.000 Bierflaschen zerschellten auf dem Asphalt. Scherben lagen etwa 100 Meter weit über Fahrbahn und Grünflächen verstreut.