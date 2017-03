L17- Schüler mit 135 km/h auf Landstraße gestoppt

In puncto Geschwindigkeitsbegrenzungen hat ein 17 Jahre alter Fahranfänger aus dem oberösterreichischen Brunnenthal offenbar noch ordentlich Nachholbedarf. Mit 135 km/h wurde der Bursch am Sonntagnachmittag bei einer L17- Übungsfahrt von der Polizei auf der Landstraße erwischt. Seine Mutter saß am Beifahrersitz.