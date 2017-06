Kuvert mit Kinderfotos gibt Polizei Rätsel auf

Vor einem Rätsel stehen derzeit die steirischen Sicherheitsbehörden. In einem Einkaufszentrum bei Graz lagen in einem Kuvert Mädchenfotos samt einer Botschaft. Die Ermittler vermuten derzeit dahinter eher keinen Kriminalfall, sondern vielmehr den Denkzettel einer eifersüchtigen Mutter an ihren Partner ...