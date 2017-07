Kurz untersagt türkischem Minister die Einreise

"Es besteht Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Österreich", teilte der ÖVP- Chef in einer Aussendung mit. In dieser wurde aber auch betont, dass ein bilateraler Besuch "natürlich willkommen" gewesen sei.

Kurz "verurteilt Putschversuch, aber auch massive Verhaftungswelle"

Das Außenministerium betonte, dass Kurz den Putschversuch in der Türkei vom 15. Juli 2016 "sofort klar verurteilt hatte und dies weiterhin tut". Er verurteile gleichzeitig aber auch die Menschenrechtssituation in der Türkei, etwa "die massive Verhaftungs- und Entlassungswelle nach dem Putschversuch" bzw. die "massiven Einschränkungen der Meinungs- und Medienfreiheit".

Regierungstreue türkische Soldaten während des Putschversuchs im Juli 2016 Foto: AP

Auf den Putschversuch in der Türkei folgen nun reihenweise Gerichtsverfahren. Foto: APA/AFP/GURCAN OZTURK

Diplomatischer Krieg wegen Einreise- und Auftrittsverbote

Einreise- bzw. Auftrittsverbote für türkische Minister hatten in den Wochen vor dem umstrittenen Verfassungsreferendum in der Türkei Mitte April, das Präsident Recep Tayyip Erdogan knapp für sich entscheiden konnte , für heftige Verstimmung zwischen mehreren EU- Regierungen - darunter in Berlin, Den Haag und Wien - und Ankara geführt. Erdogan und andere Regierungsmitglieder hatten Nazi- Vergleiche gezogen. Die österreichische Regierung geriet auch wegen der besonders kritischen Haltung gegenüber einem EU- Beitritt der Türkei immer wieder ins Visier der türkischen Regierung.