Kurz unter "10 Führer der nächsten Generation"

Das US- Wochenmagazin "TIME" listet in seiner aktuellen Ausgabe Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) unter die zehn Führungspersönlichkeiten der nächsten Generation weltweit. Der "Staatsmann der neuen Art" habe einen "neuen Weg" gefunden mit der Flüchtlingskrise umzugehen, heißt es in der am Samstag erschienenen Ausgabe.