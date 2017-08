Kurz und Sobotka bereiten sich auf Ernstfall vor

"Terrorismus ist ein internationales Phänomen. Daher sind die internationale und europäische Zusammenarbeit von Polizeikräften sehr wichtig", sagte - noch unter dem Eindruck des Anschlags in Barcelona - Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) zur "Krone". Er werde daher gemeinsam mit Innenminister Wolfgang Sobotka am Montag an einer Übung für den Terror- Ernstfall teilnehmen.