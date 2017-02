Kurz: "Symbol der Unterdrückung nicht akzeptieren"

"Es ist falsch, ein Symbol der Unterdrückung zu akzeptieren", unterstrich Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz am Mittwoch im krone.at- Newsroom in Hinblick auf den Beschluss zum Burkaverbot. Es gebe eben Regeln, "die einzuhalten sind", so der Innovationspolitiker. Menschen, die in Österreich Schutz suchen, müssten auch einen verpflichtenden Beitrag leisten. Das sei ein Modell, das auch in der Schweiz bereits gut funktioniere. Die Aufregung rund um die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit könne er jedenfalls nicht verstehen, denn: "Wer zur Arbeit geht, muss dort ja auch erscheinen."