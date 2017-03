Kurz: "Sie kommen nicht nur, um zu arbeiten"

Es gebe kein Sozialsystem auf der Welt, wo man von Anfang an "herausnehmen" könne, ohne etwas geleistet zu haben, erklärte Kurz gleich zu Beginn der Sendung. "Bevor man etwas herausnimmt, muss einmal eingezahlt werden." Und man dürfe nicht "im Sozialsystem verharren" können. ORF- Moderator Bürger sah darin "die Säulen der EU" erschüttert. Kurz machte aber deutlich, dass man keineswegs an der Niederlassungsfreiheit rüttle, sondern lediglich einen sofort möglichen Zugriff aufs Sozialsystem einschränken wolle.

Vor allem die Kinderbeihilfe ins Ausland müsse man dringend reduzieren, so der Minister, und "nicht noch künstlich Anreize setzen, nach Österreich zu kommen". "Wenn Sie der Meinung sind, dass ist furchtbar ungerecht und unsozial - kann ich ihnen nur sagen: In Drittstaaten wurde das längst abgeschafft."

"Das kann man auch verhandeln"

Ob es in Österreich schließlich bei fünf Jahren Sperre der Sozialleistungen bleiben werde, musste Kurz allerdings relativieren. "Das kann man ja auch natürlich verhandeln", meinte er in Richtung des Koalitionspartners. Auch im Hinblick auf den EU- Ratsvorsitz müsse man die Idee "am Ende des Tages mit dem Bundeskanzler zusammenzuführen zu einer österreichischen Linie" machen. Mit an Bord habe man die SPÖ jedenfalls bereits bei der Anpassung der Familienbeihilfe.

Flüchtlinge an der österreichisch-ungarischen Grenze Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

"Die Frage ist: Kommen die Menschen durch oder nicht?"

Zweites großes Thema waren die Türkei und der Flüchtlingsdeal. Kurz erinnerte diesbezüglich mehrmals an die gelungene Schließung der Westbalkanroute sowie an das dadurch erreichte Eindämmen eines unkontrollierten Zustroms. Sollte die Türkei ihre Drohungen wahrmachen und den Pakt mit der EU aussetzen, müsse man sich wieder auf nationale Möglichkeiten konzentrieren - vor allem auf den Grenzschutz. "Das was wir selbst tun können, das müssen wir auch selbst tun."

Es sei freilich angenehmer, "wenn die Türken die Menschen stoppen, fernab von Fernsehkameras, und man sich selber nicht die Hände schmutzig machen muss". Die essentielle Frage sei aber - kommen die Menschen durch oder nicht? "Wir müssen Menschen, die sich auf den Weg machen, Schutz bieten - aber es braucht ein Konzept, um illegale Migration aufzuhalten. Das Ertrinken im Meer und das Sterben in der Sahara müssen gestoppt werden.

Foto: Gerhard Bartel (Archivbild)

"Ich bin ein gläubiger Mensch, habe aber trotzem eine Meinung"

Seine Vorhaben in der Integrationspolitik der Regierung verteidigte Kurz abermals. Es brauche das Integrationsjahr und Verbote von "Symbolen der Gegengesellschaft" wie der Vollverschleierung. Kritik der Bischofskonferenz - und auch jene der "Standard"- Chefredakteurin, wonach man "in Wien keine Burka sehe" - nimmt der Minister gelassen: "Ich bin ein gläubiger Mensch, aber trotzdem habe ich meine eigene Meinung - und als Politiker eine Verantwortung."