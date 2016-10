Kurz schließt einen EU- Beitritt der Türkei aus

"Sie (die zahlreichen Regierunsgchefs und Außenminister, Anm.) sagen, dass die Beitrittsverhandlungen zwar weiter geführt werden müssen, aber am Ende des Tages es keinen Beitritt geben wird. In dieser Frage gibt es eine große Differenz zwischen dem, was die meisten Politiker in Europa denken, und dem, was sie öffentlich verlautbaren". Kurz forderte stattdessen einen ehrlichen Umgang miteinander. "Das sind wir auch unseren Bürgern, die in vielen Ländern einen Beitritt der Türkei seit Jahren klar ablehnen, und der Türkei schuldig", so Kurz in der "Welt" weiter.

Kurz setzt auf "maßgescheiderte Partnerschaft" mit Ankara

Gleichzeitig bekräftigte der Außenminister seine Forderung nach einer "guten Gesprächsbasis" und einer engen Zusammenarbeit mit Ankara. "Aber es kann aus meiner Sicht nicht das Ziel sein, dass die Türkei der EU als volles Mitglied beitritt". Notwendig sei vielmehr eine "maßgeschneiderte Partnerschaft". Kurz: "Wir müssen in der EU flexibler werden, was unsere Zusammenarbeit mit anderen Staaten betrifft".

Derzeit gebe es nur das sogenannte Assoziierungsabkommen und die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union. "Und wir erleben sowohl bei der Türkei als auch im Osten der EU, dass man künftig flexiblere Modelle der Partnerschaft benötigt. Im Fall der Türkei eine Zusammenarbeit ohne Vollmitgliedschaft", erklärte Kurz. Zudem sollte einigen Staaten in der östlichen Nachbarschaft der EU ermöglicht werden, "mit uns enger zu kooperieren, ohne dass diese Staaten gleichzeitig gezwungen sind, die Kooperation mit Russland aufzugeben".

Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei angespannt

Seit dem gescheiterten Putsch in der Türkei Mitte Juli sind die Beziehungen zwischen der Türkei und Österreich angespannt. Die Türkei warf Österreich "radikalen Rassismus” vor, nachdem sich Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) für einen Abbruch der EU- Beitrittsgespräche mit der Türkei ausgesprochen hatte. "Wir wissen, dass die demokratischen Standards der Türkei bei weitem nicht ausreichen, um einen Beitritt zu rechtfertigen”, sagte Kern Anfang August. Die seit 2005 laufenden Beitrittsgespräche mit der Türkei seien "diplomatische Fiktion”.

EU- Beitritt: Erdogan drängt auf Entscheidung

Anfang Oktober forderte unterdessen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die EU- Staaten mit scharfen Worten auf, über den Beitritt seines Landes zu entscheiden . "Wenn die EU die Türkei als vollwertiges Mitglied aufnehmen will, sind wir bereit. Doch sie sollten wissen, dass wir ans Ende unserer Geduld gelangt sind. Es ist nicht nötig, darum herum zu reden oder sich in diplomatischen Verrenkungen zu ergehen", sagte Erdogan.

Der türkische Präsident sagte zudem, der Oktober werde ein wichtiger Monat für die Beziehungen mit der EU sein. Es sei "notwendig", dass die EU den Türken noch in diesem Monat Visumsfreiheit gewähre. Die Aufhebung der Visumspflicht ist Teil des Flüchtlingspakts, den Ankara im März mit der EU geschlossen hatte. Doch verlangt die EU eine Änderung der scharfen türkischen Anti- Terror- Gesetze, bevor sie Visumsfreiheit gewährt. Bezüglich der Visumsfreiheit für Türken sagte Kurz bereits Anfang August: "Wir dürfen uns als Europa nicht von der Türkei erpressen lassen."