Kurz: Radiostar wird Sprecher seiner Wahlbewegung

Peter L. Eppinger unterstützt die Bewegung von Sebastian Kurz als Sprecher.

"Hallo, ich bin's, die Stimme der Bewegung", beginnt der Spot, der die neue Funktion Eppingers ankündigt - auf dem der Radiostar zunächst aber nicht ganz zu sehen ist.

22 Jahre sei er hinterm Mikro gesessen. Er habe seinen Job gerne gemacht, doch er haben ihn "lang genug" gemacht. Nachdem er mit 42 Jahren vor Kurzem Vater eines Sohnes geworden sei, habe er sich gesagt, dass es Zeit für Veränderung sei, "nicht nur in meinem Leben".

Mit Sebastian Kurz sei jetzt erstmals jemand da, "der Grundsätzliches verändern" wolle - deshalb habe er sich entschlossen, sich politisch zu engagieren. "Mein Name ist Peter L. Eppinger - als Sprecher der Bewegung bin ich ab sofort im Team Kurz", so der Ex- Moderator.

ÖVP- Reform: Türkis ist das neue Schwarz

Der designierte ÖVP- Obmann Kurz tritt mit einem neuen Stil und neuen Leuten bei der nächsten Nationalratswahl an. So setzte er seinen engen Vertrauten Axel Melchior sowie die EU- Abgeordnete Elisabeth Köstinger in die Parteizentrale. Die Volkspartei präsentiert sich zudem in einer neuen Farbe, nämlich türkis.

