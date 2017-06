Kurz & Co. "schaffen Europa des 21. Jahrhunderts"

Nach dem haushohen Sieg von Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich schicke sich nun mit Kurz "der nächste junge Strahlemann" an, die politische Landschaft in Österreich umzupflügen, heißt es in der Story "Generation Aufbruch". Bei der Nationalratswahl im Oktober werde Kurz "aller Voraussicht nach" gewinnen und damit das Land aus der "lähmenden Großen Koalition als Dauerzustand" reißen.

Sebastian Kurz Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

"Undogmatisch, smart, weltgewandt, pragmatisch- proeuropäisch"

Mit Kurz (30) und Macron (39) betrete eine neue Generation Politiker die europäische Bühne. "Undogmatisch, smart, weltgewandt, pragmatisch- proeuropäisch", beschreibt der "Cicero"- Chefredakteur diese neuen Jungen in der Spitzenpolitik. "Sie wollen die EU aus der Schockstarre führen und den Kontinent krisenfest machen" - und würden die deutsche Kanzlerin Angela Merkel herausfordern.

Emmanuel Macron Foto: AP

Schließung der Balkanroute als großer Verdienst von Kurz

Mit Kurz und Macron stehe die EU vor einem "historischen Einschnitt", bei dem nicht mehr Merkel oder Kommissionschef Jean- Claude Juncker die Strippen ziehen würden. Kurz habe mit der Schließung der Balkanroute gegen den Willen Merkels bereits "sein Gesellenstück vollbracht". Laut "Cicero" könnte es ihm damit gemeinsam mit Macron gelingen, "die Brüche wieder zu kitten, die die deutsche Regierung und deren Kanzlerin in den vergangenen Jahren herbeigeführt oder zugelassen haben".

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU, APA/HANS PUNZ