krone.at- Tipps für Ihren herbstlichen Kurzurlaub

S tädteurlaub

Die Temperaturen lassen nun wieder ausgiebige Stadtbesichtigungen zu. Nehmen Sie sich einen Freitag und einen Montag frei und besichtigen Sie an diesem langen Wochenende eine der zahlreichen Städte Europas! Sie haben dabei keine weite Anreise und können sich beim Sightseeing oder Shoppen so richtig erholen. Wer derzeit beim Besuch großer Städte ein eher mulmiges Gefühl hat, kann sich auch kleinere Städte als Reiseziel vornehmen: Nürnberg oder Strassburg sind hier sehr gute Beispiele, aber auch Budapest oder Prag sind als Reiseziele wunderbar geeignet. Ihren Städtetrip können Sie hier planen.

Tschechien ist heuer Partnerland auf der Ferien-Messe; Prag ist ein lohnendes Städtereise-Ziel. Foto: Fotolia

Radurlaub

Wer im Urlaub gern sportlich aktiv ist, kommt nun voll auf seine Kosten. Ein Urlaub im Salzkammergut beispielsweise bietet sowohl Familienradwege als auch fordernde Mountainbike- Touren. Ebenso kann der Nationalpark Kalkalpen als Beispiel für eine tolle Rad- Urlaubsregion genannt werden. Suchen Sie sich ein Quartier in einem Ort, der an einem oder mehreren Radwegen liegt, und Sie können das Auto während Ihres gesamten Aufenthalts getrost stehen lassen. Mehr Infos zu Radurlaub in Österreich finden Sie hier .

Wanderurlaub

Der Herbst ist noch einmal die perfekte Gelegenheit, vor dem Wintereinbruch in den Bergen einige ausgedehnte Wanderungen bei angenehmen Wandertemperaturen und in herrlichster bunter Natur zu unternehmen. Ob Sie dabei auf mehrtägiges Hüttentrekking setzen oder einfach jeden Tag eine neue Tour gehen wollen - im Herbst können Sie all das noch einmal so richtig genießen. Sie sollten nur jedenfalls den Wetterbericht im Auge behalten und ausreichend warme Kleidung mitnehmen. Denn ein Wintereinbruch in den Bergen kann auch schon Ende September oder Anfang Oktober stattfinden. Er ist dann meist noch nicht von großer Dauer, kann aber schlecht ausgerüstete Wanderer ziemlich in Bedrängnis bringen. Einen Überblick über mögliche Urlaubsregionen samt Unterkünften finden Sie auf wanderdörfer.at .

Thermenurlaub

Der Klassiker für den Herbst, gerade für den Spätherbst, ist der Thermenurlaub. Wenn die Temperaturen draußen in Richtung Nullpunkt gehen, ist es einfach zu schön, im warmen Thermalwasser die Seele baumeln zu lassen. Auch kann man sich bei diversen Massagen und Spa- Behandlungen so richtig verwöhnen lassen oder beim Saunieren den ersten Erkältungsviren den Kampf ansagen. Ihre ideale Urlaubstherme finden Sie auf www.thermen.at .