krone.at- Chef Schmitt: "Wir füttern unseren Feind"

Nichts ist so umstritten wie die "Wahrheit". Doch was sind "Fakten" eigentlich? US- Präsident Donald Trump beschimpft TV- Sender und Zeitungen als "Fake News", hierzulande wird über die "Lügenpresse" hergezogen. Vier Nachrichtenprofis, darunter krone.at- Chefredakteur Richard Schmitt, diskutierten deshalb auf Einladung des ORF DialogForum am Dienstagabend über das - besonders in krisengeschüttelten Zeiten - für unsere demokratische westliche Gesellschaft wichtige Thema "Wahrheit".