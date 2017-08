"Krone" auf Probefahrt: Neue U1- Strecke im Test

Mit einem Riesenfest wird am 2. September ab 10 Uhr in Wien die neue U1- Strecke zwischen Reumannplatz und Oberlaa eröffnet. Die Verlängerung bringt 50.000 Favoritnern eine noch schnellere Verbindung in die City und macht die U1 zur längsten U- Bahnlinie der ganzen Stadt. Die "Krone" hat die neue Strecke vorab getestet.