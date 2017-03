Kopftuchverbot: Institut stellt sich gegen Steirer

"Wir haben derzeit mehr als 1000 Migranten in unseren Kursen. Wir bekennen uns zur Willkommenskultur, wollen diesen Menschen aber auch unmissverständlich unsere westliche Kultur und unsere Werte vermitteln", hatte das steirische BFI das Kopftuchverbot am Mittwochvormittag begründet - und damit nicht nur lobende Worte sondern auch Kritik geerntet.

Kärntner WIFI- Chef: "Verbote sind einfallslos und rückständig"

Bildungseinrichtungen haben meiner Auffassung nach mit gutem Beispiel voranzugehen. Verbote sind einfallslos und rückständig", erklärte etwa Andreas Görgei, Chef des WIFI Kärnten. Nun stellte sich auch der Dachverband BFI Österreich gegen das Verbot der Bildungseinrichtung in der Steiermark.

Auch BFI Österreich gegen Bekleidungsvorschriften

Diese sofortige Reaktion der Steirer auf das EuGH- Urteil, das den Dienstgebern ein Verbot religiöser Symbole ermöglicht, sei ein Alleingang, stellte der Dachverband in einer Aussendung fest. Das BFI Steiermark sei eine eigenständige Einrichtung und für seine Geschäftspolitik selbst verantwortlich. Im Dachverband sei man allerdings der Auffassung, dass es weder für Kursteilnehmer noch für Mitarbeiter des bfi Bekleidungsvorschriften geben sollte - abgesehen von sicherheitstechnischen.

Für die Beschäftigung am BFI seien ausschließlich Qualifikationen und Kompetenzen ausschlaggebend, wird in der Aussendung zudem betont. Diversität sehe man grundsätzlich als Bereicherung, "Religion sehen wir hingegen als reine Privatsache". Daher bietet das BFI seit jeher keine Kurse mit religiösen Inhalten an und untersage jedwede Werbung für solche Zwecke.

"Wir sind davon überzeugt, dass eine freie Gesellschaft und die damit verbundenen Werte nicht mit Verboten zu verteidigen sind", so das BFI Österreich.