Kopftuch für Kinder: Für SPÖ- Politiker "Fälschung"

Offenbar, weil "nicht sein kann, was nicht sein darf" (Copyright: Christian Morgenstern) zieht jetzt der muslimische SPÖ- Gemeinderat Omar Al- Rawi gegen die Berichterstattung über den Kopftuchzwang für kleine Kindergarten- Mädchen in Wien in die Schlacht: Der sozialdemokratische Politiker behauptet, die "Krone" hätte "Fake- Fotos" veröffentlicht, also gefälschte Bilder. Auf dem Sprachniveau des aktuellen US- Präsidenten werden Fakten negiert und der radikale Islam verteidigt.