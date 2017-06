Kolossaler Verkehrsinfarkt auf Routen gen Süden

Eine gewaltige Blechlawine ist am Donnerstag via Österreich in Richtung Süden gerollt. Ein kollossaler Verkehrsinfarkt, insbesondere kurz nach der Grenze zu Italien, war die Folge. "Bereits um 11 Uhr mussten wir vielen verzweifelten Autofahrern, die schon im Stau standen, mitteilen, dass bis zu drei Stunden Wartezeit einzuplanen seien", schilderte Jürgen Fraberger vom ARBÖ.