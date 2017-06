"Kollege hat den Notruf ordnungsgemäß getätigt"

Jedenfalls werde aber der Vorfall bzw. der Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung nun intern geprüft, so die Sprecherin weiter. Die Angelegenheit sei an die "entsprechenden Stellen" weitergeleitet worden. Der Polizist habe jedenfalls vorschriftsmäßig per Notruf die Landesleitzentrale verständigt, was aber in dem Clip nicht zu sehen ist, da die Aufnahme erst danach beginnt.

"Opfer" lehnte Hilfe ab

Von der Landesleitzentrale wurde dann ein Funkwagen an den Einsatzort beordert, außerdem habe man die Rettungskräfte verständigt. Lediglich dabei sei es zu einer kurzen Verzögerung gekommen, da ein Telefon- Leitungsstörung vorlag. Daher habe die Alarmierung des Ambulanzwagens durch die Landesleitzentrale geringfügig länger gedauert, räumte Steirer ein. Das sei aber unabhängig von den Geschehnissen in der Polizeiinspektion am Karlsplatz geschehen.

Wenig später war klar, dass es sich bei dem "Opfer" um einen alkoholisierten Mann gehandelt habe. Er wurde von den Rettungskräften an einen schattigeren Platz gebracht. Der Mann habe aber jede weitere Hilfe auf eigenen Wunsch abgelehnt, so Steirer.

"Kollegen sind unterwegs"

Das von der Wochenzeitung "Falter" via Web verbreitete Video hatte am Dienstag für Wirbel gesorgt. Ein Mann war in die Polizeistation am Karlsplatz gekommen und den Schalterbeamten auf den reglosen Mann hingewiesen. Daraufhin zückte der Zeuge sein Handy und begann zu filmen, obwohl der Beamte ihm erklärt hatte, dass "alle Verständigungen bereits durchgeführt" worden seien. "Die Kollegen sind unterwegs, Rettung ist unterwegs."