Knalleffekt: Seisenbacher in der Ukraine verhaftet

Am 19. Dezember des Vorjahres hätte sich der der zweifache Olympiasieger vor dem Gesetz verantworten müssen. Doch der ehemalige Spitzen- Judoka erschien nicht im Gerichtssaal in Wien. Stattdessen tauchte der 57- Jährige unter - für viele ein klares Schuldeingeständnis. Und so wurde folglich weltweit per internationalem Haftbefehl nach dem Flüchtigen gefahndet.

Peter Seisenbacher bei der Verhaftung in seiner Wohnung in Kiev. Foto: Polizei

Personenbeschreibung Seisenbachers der Polizei Foto: Screenshot/bmi.gv.at

Massenhaft Spekulationen

Immer wieder machten Spekulationen hinsichtlich seines möglichen Aufenthaltortes die Runde - von Aserbaidschan über Dubai bis Madagaskar war die Rede. Auch in Südafrika soll der einstige Spitzensportler gesehen worden sein. Doch sämtliche Hinweise führten vorerst ins Leere.

Peter Seisenbacher, rechts ein Fahndungsbild Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, BMI

Warten auf Auslieferung

Nach 225 Tagen nun die Erfolgsmeldung: Heimische Zielfahnder stöberten Seisenbacher in der Ukraine auf - wo ihm in Kiew die Handschellen angelegt wurden. Der 57- Jährige, der im Zuge seiner Trainertätigkeiten mindestens drei Minderjährige sexuell missbraucht haben soll, wartet derzeit auf seine Auslieferung.

Klaus Loibnegger, Kronen Zeitung/red