Kleinbus- Lenker (42) stirbt bei Kollision mit Lkw

Tödliches Unfalldrama in der Oststeiermark: Ein Lkw hat am Samstagnachmittag im Bezirk Hartberg- Fürstenfeld einen entgegenkommenden Kleinbus gestreift. Der Lenker des Busses, er dürfte nach Angaben der Polizei bei der Kollision einen Genickbruch erlitten haben, verstarb an der Unfallstelle. Seine bei ihm mitfahrenden Kinder im Alter von drei und 14 Jahren mussten den Tod ihres Vaters mitansehen.