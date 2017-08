Klarer Auftrag an Kern: Gegen AKW- Politik kämpfen!

"Wir ersuchen Sie, Ihr Gespräch dazu zu nutzen, ein Umdenken in der Atompolitik dieser Länder zu forcieren - und insbesondere von Tschechien eine Absage für Atommüll- Endlager in der Nähe Österreichs einzufordern." Das ist die zentrale Botschaft von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer an Bundeskanzler Kern. Mikl- Leitner und Stelzer sehen den europäischen Kampf gegen die AKW- Politik als einen klaren Auftrag an Kern, für den sich dazu bereits in Salzburg eine ideale Gelegenheit bietet.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Gemeinsamer Kraftakt in einer wichtigen Frage

Der Kanzler trifft bei einem Arbeitsbesuch in Salzburg den französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie die Regierungschefs aus Tschechien und der Slowakei, Bohuslav Sobotka und Robert Fico. "In dieser für Österreich so wichtigen Frage braucht es einen gemeinsamen Kraftakt. Bundeskanzler Kern muss die Chance nutzen, um ein Umdenken zu erreichen", erklären Johanna Mikl- Leitner und Thomas Stelzer gegenüber der "Krone". Besonders besorgt sind die beiden Landespolitiker, weil zuletzt immer wieder von Plänen berichtet worden ist, Atommüll- Endlager nahe der österreichischen Grenze zu errichten.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Foto: Zwefo

Gegen Atom- Endlager nahe unserer Heimat

"Gerade bei der aktuellen Frage des Atommülls sind wir gefordert, auf allen Ebenen gegen Endlager in unmittelbarer Nähe unserer Heimat einzutreten", setzen Mikl- Leitner und Stelzer ihre Erwartungen in den Kanzler.

Claus Pándi, Kronen Zeitung/krone.at