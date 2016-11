"Klapperschlangen- Blick" bei Interview mit Strache

Auch dass Alt- Bundespräsident Heinz Fischer in der "ZiB 2" zu Wort kommen durfte, stößt der FPÖ sauer auf. In einem Interview habe Fischer "minutenlang" über die Vorzüge von Ex- Grünen- Chef Alexander Van der Bellen als Präsidentschaftsbewerber sprechen dürfen, wettert FPÖ- Anwältin Fürst.

FPÖ- Kandidat Norbert Hofer sei dagegen mit "Populismus und Polarisierung" gleichgesetzt worden. Als weiteres Beispiel nannte Fürst die "Causa Tempelberg" . Sie appellierte an ORF- Chef Alexander Wrabetz, in die Wahlkampfberichterstattung bis zum Wahltag am 4. Dezember "mehr Objektivität einziehen zu lassen".

Video: Lou Lorenz- Dittlbacher interviewt Heinz- Christian Strache

Wrabetz weist Vorwürfe zurück

Der ORF- Chef wies die Vorwürfe postwendend zurück. Im Zusammenhang mit der Hofburg- Wahl habe man ausgewogen berichtet und die "absolute Objektivität unter Beweis gestellt". Dass der scheidende Präsident Fischer interviewt wurde, sei "journalistisch legitim", so Wrabetz.

Der ORF war immer wieder Ziel von FPÖ- Attacken gewesen. So warf Parteichef Strache jüngst in seiner "Rede zur Lage der Nation" dem Sender "Meinungsmache gegen die FPÖ" vor. Auch in der "Tempelberg- Affäre" um einen nicht stattgefundenen Terroranschlag während eines Israel- Besuchs von Hofer warf die FPÖ dem ORF "perfide Manipulation" vor.