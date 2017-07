Kitesurfer von Windböe 30 Meter weit geschleudert

Der 55- Jährige, der in die Luft katapultiert worden war, schlug schließlich auf dem Campingplatz auf. Nach ärztlicher Versorgung transportierte die Rettung den Verletzten in ein Krankenhaus. Eine 27- Jährige landete am Seeufer- Nordstrand auf einer Wiese, nachdem sie ebenfalls von einer Sturmböe erfasst worden war. Die Verletzte wurde von einem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.

Zudem wurde ein erschöpfter und entkräfteter Kitesurfer (40) zwischen Breitenbrunn und Purbach von der Polizeibootstreife Podersdorf gerettet und samt Ausrüstung an Land gebracht.

Böen mit bis zu 50 km/h

Im Bereich Podersdorf war am Samstag gegen 15 Uhr plötzlich ein Sturm aus Richtung Nordwest aufgekommen. Die Windböen erreichten nach Polizeiangaben eine Stärke von fünf bis sechs Beaufort, also bis zu 50 km/h. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich mehrere hundert Wassersportler vor Podersdorf auf dem Neusiedler See aufgehalten.