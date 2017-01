Kindesentführung von OÖ nach Tunesien vereitelt

Die deutsche Bundespolizei hat in München die Entführung von zwei Kindern nach Tunesien verhindert. Wegen des Fehlens der Mutter skeptisch gewordene Beamte hätten am Freitag einen 51 Jahre alten Österreicher mit tunesischer Herkunft daran gehindert, sich ohne die aus Leonding in Oberösterreich stammende Kindsmutter mit den gemeinsamen zwei und fünf Jahre alten Kindern in sein Heimatland abzusetzen, teilte die Bundespolizeidirektion am Montag mit.