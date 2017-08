Kinderpornos gedreht: Tiroler Pärchen in Haft

Erschütternder Verdacht in Serbien: Ein Pärchen aus Tirol soll regelmäßig angereist sein, um in einer extra gemieteten Wohnung im Norden des Landes schockierende Fotos und Filmaufnahmen von minderjährigen Mädchen zu machen. Bilder, die an Pädophile im Internet verkauft wurden. Die Verdächtigen sitzen in U- Haft.