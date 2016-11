Kindergartenvereine: Es gab keinen Mietbetrug

Sieben Monate U- Haft, ein Riesenverfahren mit vielen Verhandlungstagen - und am Ende stehen drei Monate bedingt wegen Urkundenfälschung. So endete am Mittwoch der Prozess um Mietbetrug mit Kindergartenvereinen in Wien. Der Angeklagte wurde sofort enthaftet - es wird aber weiter wegen Förderbetrugs gegen ihn ermittelt.