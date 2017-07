Kinder verschanzten sich bei Brand auf Dachboden

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagnachmittag im niederösterreichischen Krems abgespielt: In einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus brach ein Brand aus, die Flammen breiteten sich rasend schnell aus. Zwei Kinder flüchteten in der Not auf den Dachboden und saßen dort fest. Mittels Drehleiter konnten sie über ein Fenster gerettet werden.