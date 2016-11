Kind (5) angefahren und verletzt liegen gelassen

Einfach davongefahren ist ein bis dato unbekannter Autolenker, nachdem er am Montagnachmittag ein kleines Mädchen auf einem Zebrastreifen in Bregenz mit dem Wagen erfasst hatte. Die Fünfjährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen am rechten Arm sowie an der Stirn. Die Polizei ersucht den Lenker sich zu melden und bittet auch etwaige Zeugen um Hinweise.