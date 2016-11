Kern und Strache heute erstmals im direkten Duell

Ö 1-

-

-

Kern: "Strache ist kein Patriot!"

Innenpolitikredakteur Klaus Webhofer moderiert das Streitgespräch der zwei Parteichefs, die einander bei der nächsten Nationalratswahlregulär im Herbst 2018als Kontrahenten um Platz eins begegnen werden. Das Duell wird ab 18.30 Uhr auch live auf Ö1 übertragen, auf ORF III ist es dann zeitversetzt ab 20.15 Uhr zu sehen.

Schon in der Vergangenheit ging es zwischen den beiden heiß her. Im Sommer drohten User dem Kanzler auf Straches Facebook- Seite mit einer "schnellen Kugel" . Wenige Tage später ätzte Kern über die FPÖ mit den Worten: "Ihre Leistung ist nicht vorhanden und es ist zu fragen, was sie eigentlich geleistet hat." Ende Oktober suchte Kern dann auch offen die Konfrontation mit dem FPÖ- Chef und sagte: "Strache ist kein Patriot!". Hintergrund war Straches "Rede zur Lage der Nation aus freiheitlicher Sicht", in der er von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Österreich sprach.

Ein emotionales Duell ist also vorprogrammiert. Thema wird unter anderem die bevorstehende Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember sein. Kern forciert bekanntlich den ehemaligen grünen Parteichef Alexander Van der Bellen, während sich Strache klarerweise für seinen Parteifreund Norbert Hofer starkmacht. Es ist zu erwarten, dass Strache auch die ständigen Streitereien der rot- schwarzen Bundesregierung sowie die jüngsten Unstimmigkeiten innerhalb der Wiener SPÖ aufs Tapet bringen wird. Aber auch Möglichkeiten einer rot- blauen Zusammenarbeit - wie im Burgenland - dürften zur Sprache kommen.

FPÖ klar auf Platz eins, Kern genießt als Kanzler hohes Vertrauen

Die FPÖ liegt in sämtlichen bundesweiten Umfragen seit Monaten ziemlich deutlich vor der SPÖ auf Platz eins. Die Freiheitlichen kommen in der "Sonntagsfrage" ("Wen würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Nationalratswahlen wären?") aktuell auf knapp 33 Prozent, während die SPÖ bei 27 Prozent hält. Dafür liegt Kern in der Kanzler- Direktwahl mit 28 Prozent deutlich vor Strache (16 Prozent). Geht es nur nach den Parteichefs, gilt Kern laut APA- Vertrauensindex zudem als vertrauenswürdigster Spitzenkandidat für die kommende Nationalratswahl .