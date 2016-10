Kern und Stöger wollen 100 Euro extra für Rentner

Begründet wird die 100- Euro- Extrazahlung vom Kanzler unter anderem damit, dass die Inflationsrate für Pensionisten höher ist, als die von der Pensionskommission ausgewiesenen 0,8 Prozent, um die bekanntlich die Pensionen per 1. Jänner erhöht werden. 0,8 Prozent - das wären bei einer 1000- Euro- Pension mickrige acht Euro im Monat mehr.

Foto: APA/Roland Schlager

Dazu Kern: "Ich weiß, dass es budgetäre Notwendigkeiten gibt, aber wir sind bei den Pensionisten immer über die errechnete Erhöhung hinausgegangen. Außerdem ist die Sonderzahlung berechtigt, denn sie ist eine Hilfe besonders für kleine und mittlere Pensionsempfänger."

"Die Leute sagen: 'Für uns macht ihr gar nix'"

Der Regierungschef dann über seine Erfahrungen bei Veranstaltungen mit älteren Personen: "Sie sagen: 'Für Flüchtlinge ist ein Geld da und für uns macht ihr gar nix.' Das ist nur zu verständlich."

Geht es nach Sozialminister Stöger, so könnte Finanzminister Hans Jörg Schelling, dem man den 100- Euro- Vorschlag bereits übergeben hat, die Sonderzahlung schon am Mittwoch in seine Budgetrede "einbauen". Bislang soll Schelling den Wunsch der Pensionistenvertreter wohlwollend zur Kenntnis genommen haben - ob er umgesetzt wird, ließ er offen.

Finanzminister Hans Jörg Schelling Foto: APA/Roland Schlager

Niederschlagen würde sich die 100- Euro- Extrazahlung im Budget mit Kosten von etwas mehr als 200 Millionen Euro.