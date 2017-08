Kern und Mitterlehner bei vertraulichem See- Dinner

Und die Roten hoffen schon sehr auf die unzähligen TV- Duelle und Diskussionen, sie setzen auf die rhetorische Kraft des Kanzlers. Erst beim Parteirat hat er die eigenen Reihen wieder auf Kurs gebracht und motiviert.

Ein Abendessen mit dem Ex- Vizekanzler

Mit der ÖVP hat Bundeskanzler Christian Kern wenig Freude, einen Schwarzen dürfte er jedoch tatsächlich vermissen - Ex- Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Und so trafen sich Kern und Mitterlehner gemeinsam mit ihren Ehefrauen Freitagabend im Hotel See- Villa in Millstatt zum Abendessen. Auch wenn sich der ehemalige ÖVP- Chef, der für Sebastian Kurz Platz machen musste, in der Polit- Pension wohlfühlt, war das Gespräch wohl nicht ganz unpolitisch.

