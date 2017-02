Kern überzeugt: Beschäftigungsbonus wird halten

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ist überzeugt, dass der von der Regierung geplante Beschäftigungsbonus europarechtlich hält. Da man bei der Förderung nicht auf den Wohnort abgestellt habe, handle es sich um eine "durchsetzungsfähige Lösung", so Kern am Dienstag nach dem Ministerrat. Der Kanzler verwies darauf, dass der größte Zuwachs an Jobs in den vergangenen Jahren zugewanderten Arbeitnehmern zugutegekommen sei, während die Arbeitslosigkeit insgesamt gestiegen sei.