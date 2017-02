Kern: "Trump- Regierung will Europa schwächen"

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) haben angesichts nationalstaatlicher Tendenzen in Europa, der neuen US- Regierung unter Präsident Donald Trump und des "schwierigen" Partners Russland einen "Schulterschluss" in Europa gefordert. "Die Trump- Regierung will Europa schwächen", warnte Kern bei einem Treffen mit Gabriel am Montag in Wien.