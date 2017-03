Kern traf Orban: Es bleiben "große Differenzen"

Die Liste der nachbarschaftlichen Konflikte ist in letzter Zeit etwas länger geworden. Aus diesem Grund sahen sich Österreichs Bundeskanzler Christian Kern und sein ungarischer Amtskollege gezwungen, sich am Rande des EU- Gipfels in Brüssel zu einem Krisengespräch zu treffen. Trotz eines "offenen, konstruktiven Austauschs unter Nachbarn" blieben weiterhin "große Differenzen" bestehen, hieß es nach dem Gespräch der beiden aus dem Bundeskanzleramt.