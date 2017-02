Kern: Linker Gutmensch oder rechter Populist?

Noch beiße man sich auf die Zunge und wolle sich dagegen nicht lautstark zur Wehr setzen, grummelt es aus den sozialdemokratischen Jugendorganisationen. Kern sei immerhin ihre Hoffnung auf einen SPÖ- Sieg bei den nächsten Nationalratswahlen, heißt es. Aber man habe Kern auf dem Weg ins Kanzleramt unterstützt, weil man dachte, er sei ein richtiger Linker, so die enttäuschten Stimmen.

Kern, der klassische Linke? - "Der hat sich von Anfang an getäuscht"

"Wer gedacht hat, Kern sei ein klassischer Linker, hat sich ohnehin von Anfang an getäuscht", sagen langjährige Wegbegleiter des Kanzlers. Bereits als Manager beim Verbund und den ÖBB soll sich Kern ein Motto gewählt haben: "Whatever works" - frei übersetzt: machen, was funktioniert.

Kern, damals noch als ÖBB-Chef, am Höhepunkt der Flüchtlingswelle am Wiener Westbahnhof Foto: Martin Jöchl

Dazu gehören für Kern freilich auch linke Ideen wie die Erbschaftssteuer, die Maschinensteuer, der Mindestlohn, die Job- Garantie für Über- 50- Jährige. Alte Links- /Rechts- Kategorien funktionieren daher bei diesem Kanzler nicht. Dazu ist Kern, dem Populismus nicht fremd ist, auch zu flexibel.

Claus Pándi, Kronen Zeitung