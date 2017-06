Kern: Kurz- Forderung ist "wie Freibier für alle"

Der Schlagabtausch zwischen Kern und Kurz hatte mit einem Sager des Kanzlers begonnen, in dem er die Schließung des Fluchtwegs als "politischen Vollholler" bezeichnete - das sei eine Ankündigung ohne konkrete Vorstellung .

Der Kanzler stimmte der Veröffentlichung eines eigentlich vertraulichen Gesprächs mit Journalisten am Wochenende zu, in dem er seine Kritik untermauert hatte. Laut Transkript sagte Kern: "Ich bin dafür, dass wir die Mittelmeerroute schließen, ich bin für Freibier für alle und die Lohn- und Einkommenssteuer halbieren - wenn wir wissen, wie wir das funktionierend hinkriegen." In diesem Hintergrundgespräch wies er vor allem auf die Probleme bei der Schließung der Mittelmeerroute hin - wie etwa hohe Kosten, Terrorgefahr oder eine mögliche Destabilisierung Nordafrikas durch Flüchtlingszentren.

Bootsflüchtlinge in Italien Foto: AFP

Kern: "Lösungen statt Schlagzeilen produzieren"

Auch am Rande eines Pressegesprächs am Montag ging es um den "Vollholler"- Sager. Auf Nachfrage, ob er diesen bereuen würde, teilte Kern mit: "Nein, nicht im Geringsten." Er verwies auf ein Zitat von Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ), wonach Wahlkampf- Zeiten jene der "fokussierten Unintelligenz" seien. Dies wolle er nicht so halten, sagte Kern. "Ich schlage vor, dass wir es anders probieren und die Österreicher ehrlich über die Möglichkeiten, über die Probleme informieren - und dass wir wirklich Lösungen produzieren." Das Produzieren von Schlagzeilen würde "weder unseren Kindern helfen, noch die Immigrationsfrage lösen", meinte der SPÖ- Chef.

Kurz verweist auf Schließung der Westbalkanroute

Unterdessen kündigte Kurz an, das Gespräch mit Kern suchen zu wollen. Wie sein Vorschlag konkret in die Praxis umsetzbar wäre, ließ Kurz allerdings weiter offen. Der Außenminister verwies aber auf die Diskussion vor der Schließung der Westbalkanroute. In dieser Phase hätten fast alle die Schließung für unmöglich gehalten oder sie für rechtswidrig oder unmenschlich befunden, sagte Kurz am Montag. Die Schließung der Westbalkanroute sei aber ein Erfolg gewesen, dies sei auch in der EU mittlerweile "common sense".

Rettungsaktion für Flüchtlinge Foto: ANDREAS SOLARO/AFP

"Sobald man nach der Rettung die Menschen an der Außengrenze stoppt, versorgt und die Rückstellung organisiert, ab diesem Zeitpunkt werden sich kaum noch Menschen auf den Weg machen. Insofern ist unsere Haltung klar. Die werden wir weiterhin auf europäischer Ebene vertreten", unterstrich der Außenminister, der nicht konkret auf die Kritikpunkte von Kanzler Kern an seiner Linie einging. Kurz betonte, er sei in der Frage der Mittelmeerroute gut mit dem Innen- und dem Verteidigungsminister abgestimmt.