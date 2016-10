Kern beteuert: "Die Regierung ist arbeitsfähig"

Auch wenn sich Kanzler und Vizekanzler einen Schlagabtausch zum Budget geliefert haben, oder Wiens Bürgermeister am Koalitionswillen der ÖVP zweifelt - "die Regierung ist arbeitsfähig", beteuert Bundeskanzler Christian Kern. Man habe zwar unterschiedliche Standpunkte zu vielen Themen, aber das Wesen der Koalition sei, zu versuchen, sich auf gemeinsame Positionen zu einigen. Für den Herbst hätten SPÖ und ÖVP ein umfangreiches Arbeitsprogramm, so der Kanzler am Freitagabend in der "ZiB 2".