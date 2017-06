Kern bestätigt "riesige Eselei" im Kanzleramt

Den seit zehn Tagen als "Handgemenge im Kanzleramt" kolportierten Streit zwischen einem Mitglied aus Kerns engster Strategiegruppe und einem Vertrauten von SPÖ- Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler bezeichnete der Kanzler selbst als "Schubserei".

Christian Kern und Georg Niedermühlbichler Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

In der Ö3- Sendung "Frühstück bei mir" mit Barbara Stöckl wollte der Bundeskanzler nicht von einer Schlägerei reden, sondern von einer großen Dummheit. Zwischen den beiden leitenden Mitarbeitern sei es zu einem "Schubser" gekommen, was sich gar nicht gehöre, so der Kanzler am Sonntag.

Foto: APA/Georg Hochmuth

SPÖ ringt um Entscheidung über Umgang mit FPÖ

Auslöser der von Kern als "riesige Eselei" bezeichneten Affäre im Kanzleramt war das Ringen um eine Entscheidung, wie sich die SPÖ gegenüber der FPÖ positionieren soll. In dieser Frage wird seit Monaten ein Machtwort des Bundeskanzlers und SPÖ- Vorsitzenden erwartet.

Kern und Strache beim Ö1-Live-Talk Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Einer der Wortführer in der SPÖ, der ehemalige EU- Abgeordnete Hannes Swoboda, hatte Kern erst am Wochenende öffentlich aufgefordert, "sich klar dazu zu äußern".

Am Mittwoch soll der unter Druck geratene Kanzler vor den Parteigremien nun Klarheit über den Kurs der SPÖ gegenüber der FPÖ schaffen.

