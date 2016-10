Kenianer vor Salzburger Lokal brutal verprügelt

Zu dem Vorfall kam es um 3 Uhr nachts: Ein Somalier (20) hatte in einem Lokal eine Deutsche (25) "angetanzt". Obwohl das der Dame nicht recht war, "schmiss" er sich regelrecht an sie heran. Einem ebenfalls im Lokal anwesenden Kenianer (39) gefiel das gar nicht. Er mischte sich ein, wollte der Frau vermutlich helfen. Es entwickelte sich ein Streit.

Die beiden gingen nach draußen, drei Freunde und Landsmänner des Somaliers im Alter von 18 bis 20 Jahren, kamen mit. Das Quartett schlug den Kenianer brutal zusammen und trat, nachdem das Opfer schon am Boden lag und sich nicht mehr rührte, immer noch mit den Füßen nach ihm. Zeugen riefen die Polizei.

Die Exekutive rückte mit mehreren Streifenwagen an. Die Somalier wurden festgenommen. Jener, der die Deutsche belästigt hatte, bespuckte und bedrohte die Beamten. Die vier Verdächtigen sitzen jetzt in der Haftanstalt Puch in U- Haft. Der verletzte Somalier ist noch nicht ansprechbar.