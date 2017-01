Keine Schockbilder: Droht Automaten nun das Aus?

Nachdem der Justizsenat in Berlin festgestellt hat, dass das Fehlen von Schockbildern und Warnhinweisen auf Zigarettenautomaten gegen die EU- Tabakrichtlinie verstößt, droht nun womöglich das Aus für die Automaten. Laut einem Ö1- Bericht prüft jetzt auch das Gesundheitsministerium in Wien, was mit den 6500 Zigarettenautomaten in Österreich geschehen soll.